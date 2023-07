Der deutsche Aktienmarkt startete ungeachtet eines schwachen Sentix-Konjunkturindex freundlich in die Handelswoche. Für den DAX ging es um 0,45 Prozent nach oben auf 15.673 Punkte. MDAX und TecDAX verbuchten Aufschläge von 0,08 und 0,43 Prozent. In den drei Indizes gab es 53 Gewinner und 42 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 63 Prozent. Stärkste Sektoren waren Banken (+1,65%), Technologie (+1,36%) und Industrie (+0,86%). Am schwächsten tendierten Medienwerte (-1,03%) und Versorger (-0,92%). Rheinmetall haussierte an der DAX-Spitze angetrieben von einem milliardenschweren Auftrag um 2,93 Prozent. Bayer zog um 1,59 Prozent an. Hier stützten Spekulationen um eine mögliche Abspaltung der Agrarchemiesparte.

An der Wall Street zog der Dow Jones Industrial um 0,62 Prozent auf 33.944 Punkte an. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 gewann 0,06 Prozent auf 15.046 Zähler hinzu. 67 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Plus. Das Aufwärtsvolumen lag bei 70 Prozent. Es gab 81 neue 52-Wochen-Hochs und 25 Tiefs. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,25 Prozent höher bei 1,0997 USD. Gold handelte an der Comex 0,07 Prozent tiefer bei 1.931 USD. WTI-Öl verbilligte sich um 0,91 Prozent auf 73,19 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um 5 Basispunkte auf 4,01 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Fron von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,13 Prozent fester bei 163,40 Punkten. Besonders kräftige Aufschläge waren beim HSI, dem Taiex und dem Kospi zu beobachten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,18 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.755) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den ZEW-Index der Konjunkturerwartungen für Juli sowie auf die endgültigen Verbraucherpreise für Juni. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Telekom Austria. Daimler Truck hat gestern Abend seine Prognose für das Geschäftsjahr 2023 angehoben. Die Aktie konnte im nachbörslichen Handel rund 4 Prozent hinzugewinnen. Hauptversammlungen finden statt bei Cropenergies und Varta.