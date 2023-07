Diese Analyse wurde am 11.07.2023 um 08:17 Uhr erstellt.

Der DAX konnte gestern seine am Freitagstief gestartete Erholungsbewegung bis auf ein am Nachmittag verzeichnetes 2-Tages-Hoch bei 15.722 Punkten fortsetzen. Darunter ging er in eine Konsolidierung über und schloss bei 15.673 Punkten.