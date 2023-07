Die Aktie von Evonik Industries (WKN: EVNK01) bewegt sich ausgehend vom im April 2021 gesehenen zyklischen Hoch bei 31,00 EUR in einem langfristigen Abwärtstrend. Im vergangenen September verzeichnete sie ein 2-Jahres-Tief bei 16,52 EUR und initiierte eine bis zum Februar andauernde Erholungsrally bis auf 21,70 EUR. Der seither laufende Abschwung schickte den Anteilsschein erneut auf das September-Tief zurück. Die dort am 23. Juni geformte bullishe Doji-Kerze triggerte zuletzt einen erneuten Erholungsansatz. Diese Rally könnte sich nach der gestrigen Herausnahme des 38,2%-Fibonacci-Retracements der letzten Abwärtswelle kurzfristig ausdehnen in Richtung der nächsten potenziellen Hürden bei 18,39-18,47 EUR und eventuell 18,81-18,98 EUR. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone per Tagesschluss würde sich auch die mittelfristige Ausgangslage leicht aufhellen. Im Erfolgsfall würde sich der Fokus als Nächstes auf die mehrmonatige Abwärtstrendlinie bei aktuell 19,88 EUR und nachfolgend auf den Horizontalwiderstand bei 20,23/20,46 EUR richten. Zu einer Bodenbildung im langfristigen Chartbild bedarf es schließlich der nachhaltigen Überwindung des Februar-Hochs bei 21,70 EUR. Mit Blick auf die Unterseite ist der Support bei 16,96-17,34 EUR kurzfristig kritisch. Darunter wäre ein neuerlicher Test der mittelfristig kritischen Unterstützung bei 16,48/16,52 EUR zu favorisieren, deren nachhaltige Verletzung das im März 2020 verbuchte Allzeittief bei 15,13 EUR als mögliches Kursziel ins Spiel bringen würde.