Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Dienstag klar die positiven Vorzeichen. Ein im Juli deutlicher als erwartet gefallener ZEW-Index vermochte daran nichts zu ändern. Der DAX kletterte den dritten Tag in Folge um 0,75 Prozent auf 15.790 Punkte. MDAX und TecDAX verbuchten Aufschläge von 1,04 respektive 0,47 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 76 Gewinner und 20 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug ordentliche 86 Prozent. Alle Sektoren bis auf der für Telekommunikationswerte (-0,11%) konnten zulegen. Am kräftigsten fiel das Plus bei Banken (+1,66%) und Konsumwerten (+1,58%) aus. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 1,02 Punkte auf 16,66 Zähler. Vonovia haussierte nachrichtenlos an der DAX-Spitze um 3,78 Prozent. Commerzbank stieg dahinter um 3,67 Prozent. Das Papier wurde von der Spekulation angetrieben, dass das Geldinstitut demnächst sein Ziel für die Eigenkapitalrendite anheben könnte. Daimler Truck reagierte mit einem Zugewinn von 2,54 Prozent auf die Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr. Am unteren Ende des DAX-Tableaus zeigten BMW (-0,93%), Deutsche Börse (-0,90%) und Beiersdorf (-0,73%) Schwäche. Evotec (+4,61%) sprang als stärkster Wert im MDAX und TecDAX um 4,61 Prozent nach oben. Das Unternehmen verkündete den Ausbau der Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb und kassiert für die Kooperation eine Summe von 40 Mio. USD sowie später fällige Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren.

An der Wall Street zog der Dow Jones Industrial bis zur Schlussglocke um 0,93 Prozent auf 34.261 Punkte an. Der technologielastige Nasdaq 100 verbuchte ein Plus von 0,49 Prozent auf 15.119 Zähler. 75 Prozent der Werte an der NYSE notierten im grünen Bereich. Das Aufwärtsvolumen lag bei 81 Prozent. Es gab 148 neue 52-Wochen-Hochs und lediglich neun Tiefs. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um zwei Basispunkte auf 3,99 Prozent. Der US-Dollar wertete gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD handelte gegen Ende des New Yorker Geschäfts wenig verändert bei 1,1006 USD. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,31 Prozent auf 1.937 USD. Der Preis für WTI-Öl sprang gestützt von höheren Nachfrageprognosen um 2,64 Prozent auf ein Mehrwochenhoch bei 74,92 USD nach oben und überwand damit die 100-Tage-Linie.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,49 Prozent fester bei 164,21 Punkten. Gegen den Trend zeigte der japanische Nikkei 225 Schwäche. Die neuseeländische Notenbank RBNZ ließ ihre Geldpolitik nach zwölf Leitzinsanhebungen in Folge unverändert. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,05 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.859) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite klar auf die Verbraucherpreisdaten in den USA um 14.30 Uhr als möglicher Market-Mover. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von About You Holding.