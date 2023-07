Nächste Unterstützungen:

15.714-15.755

15.629-15.661

15.545

Nächste Widerstände:

15.833

15.878

15.901-16.024

Die Aussicht auf weitere Kursavancen in Richtung 15.833 Punkte und 15.878 Punkte bleibt gut, solange der nächste Support bei 15.714-15.755 Punkten nicht per Stundenschluss unterboten wird. Oberhalb von 15.878 Punkten würde bereits die kurzfristig kritische Widerstandszone bei 15.901-16.024 Punkten ins Spiel kommen. Mit einem signifikanten Tagesschluss darüber entstünde ein erstes prozyklisches Indiz auf ein mögliches Ende des am Rekordhoch gestarteten und weiterhin intakten Abwärtstrends. Bestätigt würde dieses bullishe Szenario erst mit einer Herausnahme der korrektiven Abwärtstrendlinie bei derzeit 16.062 Punkten sowie anschließend des Reaktionshochs bei 16.209 Punkten. Unterhalb von 15.714 Punkten entstünde hingegen ein erstes Warnsignal für eine Erschöpfung des laufenden Erholungstrends und eine Wiederaufnahme des übergeordneten Rücksetzers. Unmittelbar bearishe Signale entstünden nun unterhalb von 15.629-15.661 Punkten und 15.545 Punkten mit nächstem Ziel bei 15.456-15.496 Punkten.