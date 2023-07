Die Aktie von Fresenius Medical Care (WKN: 578580) bewegt sich ausgehend vom im Jahr 2018 bei 93,82 EUR markierten Rekordhoch in einem langfristigen Abwärtstrend. Ende Oktober 2022 verbuchte sie in unmittelbarer Rufweite zu einer bedeutenden Unterstützung (zyklisches Tief aus dem Jahr 2009 bei 25,51 EUR) ein 13-Jahres-Tief bei 25,95 EUR. Seither dominieren die Bullen das Kursgeschehen. Der etablierte mittelfristige Aufwärtstrend ging zuletzt in eine Seitwärtskorrektur in Gestalt eines steigenden Dreiecks über. Mit dem gestrigen Ausbruch auf der Oberseite per Gap und begleitet von hohem Handelsvolumen auf ein 12-Monats-Hoch generierte der Anteilsschein ein Anschlusskaufsignal. Nächste Hürden und potenzielle Kursziele lassen sich bei 46,45/46,52 EUR, 48,01/48,34 EUR und 48,90-50,98 EUR ausmachen. Im Falle eines Rücksetzers sollte nun der Bereich 44,26-45,03 EUR als Unterstützung fungieren. Ein Tagesschluss darunter würde ein Warnsignal für die bullishe Perspektive liefern. Unmittelbar bearish würde es erst unterhalb der Supportzone 42,19-42,72 EUR.