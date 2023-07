Diese Analyse wurde am 14.07.2023 um 07:22 Uhr erstellt.

Das Währungspaar EUR/USD hatte im Januar 2021 ein zyklisches Mehrjahreshoch bei 1,2349 USD ausgebildet und ging anschließend in einen bis September vergangenen Jahres andauernden Abverkauf über. Ausgehend vom dort bei 0,9536 USD markierten 20-Jahres-Tief übernahmen die Euro-Bullen das Ruder. Der etablierte mittelfristige Aufwärtstrend beförderte die Notierung über alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien. Der jüngste dynamische Aufwärtsschub schickte sie über das Verlaufshoch vom Mai bis auf ein 17-Monats-Hoch bei 1,1243 USD. Mit Blick auf die überkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren (RSI-Indikator im Tageschart auf dem höchsten Niveau seit Dezember 2020) und das erreichte Fibonacci-Widerstandscluster würde nun eine kurzfristige Verschnaufpause nicht überraschen. Das technische Bias bleibt jedoch auch in diesem Zeitfenster bullish, solange kein Rutsch unter die Supportzone bei 1,0835-1,0869 USD erfolgt. Darüber befinden sich bedeutsame potenzielle Auffangbereiche bereits bei 1,1155-1,1185 USD, 1,1095 USD und 1,0966-1,1012 USD. Nächste mögliche Ziele auf der Oberseite lassen sich bei 1,1280 USD, 1,1352/1,1396 USD und 1,1495/1,1513 USD ausmachen.