Der deutsche Aktienmarkt blieb am Donnerstag den fünften Tag in Folge im Rallymodus. Der DAX verbesserte sich um 0,74 Prozent auf 16.141 Punkte und überwand die Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch. MDAX und TecDAX rückten um 0,16 respektive 0,88 Prozent vor. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,26 Punkte auf ein Wochentief bei 15,09 Zählern. Mit Blick auf die Sektorenperformance endeten lediglich Chemiewerte (-0,17%) im negativen Terrain. Hier belastete der kassierte Ausblick von BASF (-0,65%). Am stärksten gesucht waren die Sektoren Technologie (+2,22%) und Banken (+2,02%). Commerzbank belegte mit einem Plus von 2,98 Prozent die DAX-Spitze, gefolgt von Infineon (+2,26%) und SAP (+1,95%). Im SDAX haussierte die Aktie von Wacker Neuson um 5,48 Prozent. Sie profitierte damit von positiv aufgenommenen vorläufigen Halbjahreszahlen. Zudem hob der Baumaschinenhersteller seine Jahresziele an. Charttechnisch könnte das Papier vor dem Abschluss einer mehrwöchigen Konsolidierung oberhalb der stützenden 100-Tage-Linie stehen. Bewegt von Geschäftszahlen zeigten sich daneben Fielmann (+2,62%) und Südzucker (-1,62%).

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial 0,14 Prozent höher bei 34.395 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 haussierte um 1,73 Prozent auf ein neues Jahreshoch bei 15.572 Zählern. 68 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 69 Prozent. Es gab 174 neue 52-Wochen-Hochs und lediglich zwölf Tiefs. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sackte nach niedriger als erwarteten Inflationszahlen auf der Erzeugerebene um zehn Basispunkte auf ein 2-Wochen-Tief bei 3,76 Prozent ab. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD stieg gegen Ende des New Yorker Handels um 0,87 Prozent auf 1,1227 USD. Die Edelmetallpreise setzten ihre Rally aufgrund dieser Entwicklung fort. Gold rückte an der Comex um 0,15 Prozent vor auf 1.965 USD. Silber und Platin verteuerten sich um 2,98 beziehungsweise 2,81 Prozent. Der Preis für Rohöl der US-Sorte WTI legte um 1,93 Prozent auf 77,21 USD zu.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,79 Prozent fester bei 169.32 Punkten. Besonders deutliche Zugewinne verbuchten der koreanische Kospi und der Taipei in Taiwan. Gegen den Trend neigte der Nikkei 225 in Tokio zur Schwäche. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,06 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.137) ein kaum veränderter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Verbraucherstimmungsindex der Universität von Michigan für Juli. Unternehmensseitig startet inoffiziell die US-Berichtssaison mit den Quartalszahlen der Großbanken JPMorganChase, Wells Fargo und Citigroup. Volkswagen steht mit der Veröffentlichung der Juni-Absatzzahlen im Fokus.