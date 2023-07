Nächste Unterstützungen:

15.987-16.024

15.906/15.907

15.808/15.821

Nächste Widerstände:

16.185/16.209

16.332

16.427

Der charttechnische Fokus richtet sich nun auf das Reaktionshoch bei 16.209 Punkten. Dessen signifikante Überwindung per Stundenschluss würde den korrektiven Abwärtstrend brechen und die Machtübernahme durch die Bullen bestätigen. Nächste potenzielle Ziele und Hürden liegen im Erfolgsfall bei 16.332 Punkten und 16.427 Punkten (Rekordhoch). Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Kurs aktuell über einen nächsten Supportbereich bei 15.987-16.024 Punkten. Solange der Index diesen auf Stundenschlusskursbasis verteidigen kann, bleiben die Bullen intraday in einer starken Position. Darunter müsste hingegen zunächst ein ausgedehnterer Pullback in Richtung 15.906/15.907 Punkte oder 15.808/15.821 Punkte favorisiert werden.