Die Aktie von Fuchs SE (WKN: A3E5D6) hatte ausgehend vom im Januar 2021 bei 49,70 EUR markierten 3-Jahres-Hoch einen langfristigen Abwärtstrend etabliert, der sie bis auf ein 10-Jahres-Tief bei 24,20 EUR im Juni 2022 hinabführte. Der anschließende mittelfristige Aufwärtstrend beförderte die Notierung in drei Wellen bis auf ein im März verbuchtes 14-Monats-Hoch bei 39,62 EUR. Seither befindet sich der Anteilsschein im Korrekturmodus und konnte sich dabei im Dunstkreis der steigenden 200-Tage-Linie stabilisieren und einen mehrwöchigen Boden ausbilden. Nach der Herausnahme der zuvor deckelnden 100-Tage-Linie in der vergangenen Woche notiert der Wert derzeit oberhalb aller relevanten gleitenden Durchschnittslinien. Im charttechnischen Fokus steht nun die korrektive Abwärtstrendlinie bei aktuell 37,56 EUR. Mit einem nachhaltigen Anstieg darüber per Tagesschluss entstünde ein prozyklisches Indiz für eine Wiederaufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends. Bestätigt würde dieses Szenario im Fall der Überwindung der horizontalen Widerstandszone 38,92/39,62 EUR. Im Erfolgsfall würden mögliche nächste Ziele bei 41,39/42,10 EUR und 43,18/43,64 EUR aktiviert. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Kurs über potenzielle nächste Supportbereiche bei 36,29 EUR und 34,76-35,35 EUR. Das kurzfristige Bias favorisiert die Bullen, solange die letztgenannte Zone nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darunter wäre ein Wiedersehen mit dem Unterstützungsbereich 32,66-33,46 EUR einzuplanen.