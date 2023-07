Diese Analyse wurde am 18.07.2023 um 07:29 Uhr erstellt.

Die Aktie des Biotechnologiekonzerns MorphoSys (WKN: 663200) war nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 146,30 EUR im Januar 2020 bis auf ein im Dezember 2022 bei 11,81 EUR verbuchtes 13-Jahres-Tief eingebrochen. Seither dominieren die Bullen das mittelfristige Kursgeschehen. Mit dem am 5. Juni erfolgten Ausbruch über die kritische Widerstandszone bei 24,77 EUR hellte sich auch das langfristige Chartbild signifikant auf. Bis auf ein 17-Monats-Hoch bei 30,00 EUR stieß das Papier vor. Der darunter geformte Shooting-Star im Kerzenchart triggerte eine mehrwöchige Seitwärtskonsolidierung. Diese könnte nun vor dem Abschluss stehen. Im gestrigen Handel überwand der Anteilsschein begleitet von hohem Volumen die Eindämmungslinie vom Juni-Hoch. Das kurzfristige Bild gestaltet sich bullish, solange die nächste Supportzone bei 26,45-27,60 EUR nicht unterboten wird. Ein nachhaltiger Anstieg über 30,00 EUR per Tagesschluss würde ein Anschlusskaufsignal im mittelfristigen Zeitfenster generieren. Als potenzielle nächste Ziele und Hürden fungieren im Erfolgsfall die Bereiche 31,05/31,34 EUR, 31,88 EUR, 33,04/33,62 EUR und 34,86/34,92 EUR. Unterhalb von 26,45 EUR wäre zunächst ein erneuter Test der Unterstützungsregion 24,77-25,81 EUR einzuplanen. Deren nachhaltige Verletzung würde für einen ausgeprägten Rücksetzer in Richtung 19,69-21,09 EUR sprechen.