Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenauftakt die negativen Vorzeichen. Belastend wirkten schwache Konjunkturdaten aus China. Der DAX schloss 0,23 Prozent tiefer bei 16.069 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten Verluste von 0,49 respektive 0,58 Prozent. In den genannten Indizes gab es 31 Gewinner und 65 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 56 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX zog um 1,01 Punkte auf 15,88 Zähler an. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Banken (+1,70%) klar die Nase vorne. Daneben zeigten lediglich noch die Sektoren Medien (+0,63%) und Versicherungen (+0,40%) Aufschläge. Am schwächsten präsentierten sich Einzelhandelswerte (-1,88%), Technologieaktien (-1,47%) und Versorger (-0,77%). Deutsche Bank verbesserte sich an der DAX-Spitze um 2,36%. Ebenfalls gesucht waren Munich Re (+1,15%), Commerzbank (+0,77%) und Hannover Rück (+0,74%). Schlusslichter im Leitindex waren Vonovia (-2,14%), Infineon (-1,65%) und Sartorius (-1,25%). Im MDAX haussierte Krones um 5,35 Prozent. Der Hersteller von Abfüllanlagen hatte seine Umsatzprognose für das laufende Jahr angehoben. Charttechnisch überwand die Aktie die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 200, 100 und 50 Tage.

An der Wall Street kletterte der Dow Jones Industrial um 0,22 Prozent auf ein Jahreshoch bei 34.585 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 verbesserte sich um 0,95 Prozent auf ein 18-Monats-Hoch bei 15.713 Zählern. An der NYSE gab es 1.664 Gewinner und 1.292 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 53 Prozent. 138 neuen 52-Wochen-Hochs standen 21 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,12 Prozent fester bei 1,1243 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um zwei Basispunkte auf 3,81 Prozent nach. WTI-Öl verbilligte sich mit Nachfragesorgen um 1,76 Prozent auf 74,09 USD. Gold handelte an der Comex 0,29 Prozent tiefer bei 1.959 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,09 Prozent tiefer bei 168,13 Punkten. Besonders deutlich abwärts tendierte der HSI in Hongkong. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,04 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.075) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Daten zum Einzelhandelsumsatz und zur Industrieproduktion. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Novartis, Bank of America und Morgan Stanley.