Nächste Unterstützungen:

15.970-16.013

15.907-15.932

15.808/15.821

Nächste Widerstände:

16.095

16.149-16.209

16.332

Das ganz kurzfristige technische Bias gestaltet sich zur Eröffnung neutral. Ein Anstieg über den nächsten Widerstand bei aktuell 16.095 Punkten per Stundenschluss würde einen ersten Hinweis auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends vom am 7. Juli bei 15.456 Punkten verbuchten Korrekturtief liefern. Bestätigt würde dieses Szenario von einem Anstieg über die Barriere bei 16.149-16.209 Punkten. Im Erfolgsfall würden weitere Kursavancen in Richtung 16.332 Punkte und 16.427 Punkte (Rekordhoch) wahrscheinlich. Mit einem Rutsch unter den aktuellen Support bei 15.970-16.013 Punkten per Stundenschluss entstünden derweil unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung 15.907-15.932 Punkte und 15.808/15.821 Punkte.