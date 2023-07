Der MDAX der mittelgroßen Werte war im Rahmen der Rally vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 17.715 Punkten bis auf ein im September 2021 bei 36.924 Punkten verzeichnetes Allzeithoch vorgestoßen. Darunter zeigte er eine übergeordnete Top-Bildung, die im Januar 2022 komplettiert wurde. Der nachfolgende Kurseinbruch schickte den Index bis auf ein im Oktober verbuchtes 2-Jahres-Tief bei 21.457 Punkten hinab. Der darüber geformte mehrwöchige Doppelboden bildete den Ausgangspunkt für eine Erholungsrally bis auf ein im Februar verbuchtes 8-Monats-Hoch bei 29.815 Punkten. Seither korrigiert die Preiskurve den Aufwärtstrend und fand dabei mehrfach Unterstützung im Dunstkreis der mittlerweile steigenden 200-Tage-Linie. Aktuell visiert sie nach der Herausnahme der restlichen relevanten gleitenden Durchschnittslinien das bedeutende Widerstandscluster bei derzeit 28.156-28.327 Punkten an. Dort befinden sich die Abwärtslücke vom 10. März, eine horizontale Widerstandszone sowie die langfristige Abwärtstrendlinie. Ein ernsthafter Test dieser Kursregion ist wahrscheinlich. Mit einem nachhaltigen Anstieg darüber per Tagesschluss entstünde Anschlusspotenzial in Richtung zunächst 28.799/28.943 Punkte. Weitere Hürden und mögliche Kurzfristziele liegen bei 29.253 Punkten und 29.815 Punkten. Mit Blick auf die Unterseite bleibt das kurzfristige technische Bias bullish, solange die Supportzone bei 27.250-27.591 Punkten per Tagesschluss verteidigt werden kann. Darunter müsste hingegen zunächst ein Wiedersehen mit der mittelfristig kritischen Unterstützungszone bei 26.361-26.761 Punkten eingeplant werden.