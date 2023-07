Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Dienstag die positiven Vorzeichen. Der DAX kletterte um 0,35 Prozent auf 15.988 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Werte verbesserte sich um 1,24 Prozent. Gegen den Trend notierte der TecDAX 0,09 Prozent schwächer. In den drei Indizes gab es 69 Gewinner und 28 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 69 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,72 Punkte auf 15,17 Zähler. Stärkste Sektoren waren Chemie (+2,87%) und Einzelhandel (+1,91%). Kräftig abwärts ging es für den Telekommunikationssektor (-1,76%). Covestro haussierte an der DAX-Spitze um 5,56 Prozent und zog auch die anderen Chemiewerte nach oben. Beflügelnd wirkten Spekulationen, wonach der Ölkonzern Adnoc eine verbesserte Übernahmeofferte für das Unternehmen vorlegen werde. Eine positive Analysteneinschätzung seitens der Deutschen Bank schickte die Aktie von Vonovia um 4,08 Prozent nach oben. Ein verbessertes Voting derselben Analysten für TAG Immobilien sorgte für ein Kursplus von 4,85 Prozent.

An der Wall Street hatten die Bullen klar das Sagen. Der Dow Jones Industrial zog um 1,06 Prozent auf ein Jahreshoch bei 34.952 Punkten an. Er knackte damit eine monatelang deckelnde Widerstandszone und generierte ein technisches Kaufsignal im mittelfristigen Zeitfenster. Der technologielastige Nasdaq 100 verbesserte sich um 0,82 Prozent auf ein Jahreshoch bei 15.841 Zählern. 69 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug ebenfalls 69 Prozent. 202 neuen 52-Wochen-Hochs standen lediglich 16 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,11 Prozent tiefer bei 1,1228 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um einen Basispunkt auf 3,80 Prozent. WTI-Öl verteuerte sich um 2,13 Prozent auf 75,73 USD. Gold stieg an der Comex um 1,26 Prozent auf 1.981 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh nach einem freundlichen Start zuletzt überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,30 Prozent tiefer bei 167,45 Punkten. Besonders deutlich fielen die Verluste beim HSI in Hongkong aus. Gegen den Trend stark gesucht war der Nikkei 225 in Tokio. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,02 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.194) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Verbraucherpreise für die Eurozone und die US-Daten zu den Baubeginnen und Baugenehmigungen. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von ASML und Goldman Sachs. Wacker Chemie und Stratec senkten gestern Abend ihre Jahresprognosen und dürften daher schwach in den Handel starten.