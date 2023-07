Nächste Unterstützungen:

16.084-16.097

16.050-16.066

16.031/16.036

Nächste Widerstände:

16.137-16.149

16.185/16.209

16.332

Zur heutigen Eröffnung ist die Ausgangslage neutral. Ein dynamischer Break über die aktuelle Hürde bei 16.137-16.149 Punkten würde das gestrige Ausbruchssignal bestätigen und die Ziel- und Widerstandsregion 16.185/16.209 Punkte in den Fokus rücken. Deren Überwindung würde weitere Kursavancen in Richtung 16.332 Punkte und 16.427 Punkte (Rekordhoch) wahrscheinlich machen. Unterstützt ist die Preiskurve aktuell als Nächstes bei 16.084-16.097 Punkten und 16.050-16.066 Punkten. Solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig verletzt wird, bleiben die Aussichten auf weitere Kursavancen in Richtung Vorwochenhoch gut. Kurzfristig bearish wäre derweil ein Rutsch unter 16.031/16.036 Punkte zu werten. In diesem Fall entstünden unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 15.995 Punkte und 15.951-15.958 Punkte.