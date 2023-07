Die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia (WKN: A1ML7J) bewegt sich ausgehend vom im September 2020 bei 58,77 EUR markierten Rekordhoch in einem Abwärtstrend. Im März näherte sie sich dem im Jahr 2013 zum Börsengang verzeichneten Allzeittief bei 15,21 EUR bis auf 6 Cent an. Der Anteilsschein arbeitete damit zugleich ein wichtiges langfristiges Fibonacci-Kursziel (15,45 EUR) ab. Die historisch überverkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren führte zu einer Erholungsrally bis auf im April gesehene 19,90 EUR. Es folgte ein erneuter Abschwung bis auf Ende Mai verbuchte 16,24 EUR. Im Rahmen der seither laufenden zweiten Aufwärtswelle erreichte das Papier schließlich im gestrigen Handel ein 4-Monats-Hoch sowie zugleich ein bedeutendes Ziel- und Widerstandscluster. Es resultiert unter anderem aus der Rückkehrlinie des Erholungstrendkanals, der 200-Tage-Linie und der 100%-Projektion der ersten Erholungswelle. Gelänge nun ein Tagesschluss oberhalb von 21,83 EUR entstünde ein bullishes Anschlusssignal und es käme es zu einer weiteren Aufhellung des mittelfristigen Chartbildes. Mögliche nächste Ziele und Barrieren lassen sich im Erfolgsfall bei 22,76 EUR, 23,37 EUR, 23,73/24,02 EUR und 25,28-25,57 EUR ausmachen. Darüber würde sich der charttechnische Fokus auf die langfristig relevante Hürde bei 28,38/28,72 EUR richten. Mit Blick auf die Unterseite sollte die Aktie im Fall eines Rücksetzers die nächste Supportzone bei 18,70-19,90 EUR nicht nachhaltig unterschreiten, um das bullishe Bias im mittelfristigen Zeitfenster nicht zu gefährden. Bearishe Signale entstünden unter 16,91-17,34 EUR und 16,24 EUR mit möglichem Ziel 15,27 EUR. Saisonal verfügt die Aktie auf Sicht der nächsten Wochen über Rückenwind. Laut Seasonax konnte sie in den vergangenen zehn Jahren neun Mal im Zeitraum vom 20. Juli bis zum 16. August Zugewinne verbuchen. Die durchschnittliche Rendite dieses saisonalen Musters betrug 3,72 Prozent (Median: +3,07%).