Am deutschen Aktienmarkt orientierten sich die Kurse zur Wochenmitte überwiegend nordwärts. Der DAX schloss nach zwischenzeitlicher Markierung eines Mehrwochenhochs 0,10 Prozent tiefer bei 16.109 Punkten. MDAX und TecDAX zogen derweil um 1,12 respektive 0,89 Prozent an. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 0,47 Punkte auf 15,64 Zähler. Stärkste Sektoren waren Finanzdienstleister (+2,86%) und Einzelhandel (+2,85%). Am schwächsten tendierten Technologiewerte (-0,89%) und Versicherungen (-0,51%). Im Anlegerfokus standen wie bereits am Vortag Immobilienwerte mit kräftigen Zugewinnen. Der Sektor wurde von rückläufigen Inflationsraten, der hieraus resultierenden Hoffnung auf einen Zinsgipfel und positiven Analystenkommentaren beflügelt. Vonovia haussierte an der DAX-Spitze um 6,88 Prozent. Abseits des Leitindex waren LEG Immobilien (+5,77%), TAG Immobilien (+3,25%), Hypoport (+17,21%), Aroundtown (+7,58%) und Grand City Properties (+5,33%) gesucht.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,31 Prozent fester bei 35.061 Punkten und verzeichnete damit ein neues Jahreshoch. Der technologielastige Nasdaq 100 endete 0,10 Prozent tiefer bei 15.826 Zählern. An der NYSE gab es 1.919 Gewinner und 1.018 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 67 Prozent. 162 neuen 52-Wochen-Hochs standen lediglich acht Tiefs gegenüber. Der US-Dollar konnte gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen zulegen. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,26 Prozent tiefer bei 1,1200 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sackte um fünf Basispunkte auf 3,75 Prozent ab. WTI-Öl verbilligte sich um 0,65 Prozent auf 75,26 USD. Gold handelte an der Comex unverändert bei 1.982 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,22 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.097) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf die deutschen Erzeugerpreise. Am Nachmittag könnten sich Impulse von den US-Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, dem Verkauf bestehender Häuser und dem Philadelphia-Fed-Index ergeben. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von SAP, Nokia, ABB, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Easyjet, Johnson & Johnson, American Airlines, Philip Morris, Travelers Cos und Abbott Laboratories. Bereits gestern nach US-Börsenschluss legten Netflix (nachbörslich: -8,26%) und Tesla (nachbörslich: -4,19%) negativ aufgenommene Quartalsbilanzen vor. Daimler Truck, HelloFresh und Leifheit präsentierten gestern Abend erfreuliche Geschäftszahlen und könnten daher freundlich in den Handel starten.