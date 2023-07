Nächste Unterstützungen:

16.075-16.102

16.031/16.036

15.995

Nächste Widerstände:

16.185-16.241

16.332

16.427

Die Ausgangslage zur heutigen Eröffnung gestaltet sich neutral. Der Aufwärtstrend im kurzfristigen Zeitfenster ausgehend vom am 7. Juli verbuchten Korrekturtief bei 15.456 Punkten bleibt intakt. Zur Bestätigung eines möglichen Endes der übergeordneten Abwärtskorrektur vom am 16. Juni markierten Rekordhoch (16.427) bedarf es der nachhaltigen Herausnahme der aktuellen Hürde bei 16.185-16.241 Punkten per Stundenschluss. Nächste potenzielle Ziele lauten im Erfolgsfall 16.332 Punkte und 16.427 Punkte. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 16.075-16.102 Punkten würde derweil für eine Ausdehnung der Konsolidierung mit möglichen nächsten Zielen bei 16.031/16.036 Punkten und 15.995 Punkten sprechen. Darunter würde die kurzfristig bedeutsame Unterstützungszone bei derzeit 15.916-15.952 Punkten in den Blick rücken.