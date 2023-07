Der deutsche Aktienmarkt bot am Donnerstag ein uneinheitliches Bild. Der DAX rückte um 0,59 Prozent auf 16.204 Punkte vor. MDAX und TecDAX sahen hingegen Verluste von 0,53 beziehungsweise 0,44 Prozent. In den drei Indizes gab es 54 Gewinner und 41 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 72 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX gab um 0,16 Punkte auf 15,48 Zähler nach. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Versicherungen (+1,68%) und Pharma & HealthCare (+1,57%) die Nase vorne. Am schwächsten tendierten Einzelhandelswerte (-2,34%) und Technologieaktien (-1,76%). Fresenius SE belegten mit einem Plus von 6,39 Prozent den Spitzenplatz im DAX. Die Aktie profitierte von sturmbedingten Produktionsausfällen des Wettbewerbers Pfizer in den USA. Daimler Truck notierte nach Quartalszahlen 1,10 Prozent fester. Infineon verlor als Schlusslicht 1,77 Prozent. Ein trüber Ausblick des taiwanesischen Chipriesen TSMC hatte für eine schlechte Branchenstimmung gesorgt.

An der Wall Street gewann der Dow Jones Industrial 0,47 Prozent auf ein Jahreshoch bei 35.225 Punkten hinzu. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es derweil um 2,28 Prozent abwärts auf 15.466 Zähler. An der NYSE gab es 1.231 Gewinner und 1.695 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 56 Prozent. Es gab 101 neue 52-Wochen-Hochs und zehn Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,63 Prozent tiefer bei 1,1131 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um zehn Basispunkte auf 3,85 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,40 Prozent auf 1.973 USD. Der Preis für WTI-Öl stieg um 0,54 Prozent auf 75,70 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,18 Prozent tiefer bei 166,76 Punkten. Besonders ausgeprägt waren die Minuszeichen in Taiwan und Indien. Stärke zeigte derweil der Markt in Hongkong. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,11 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.146) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute stehen keine marktbewegenden Konjunkturdaten auf der Agenda. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Sartorius und American Express. Bereits gestern Abend hatte SAP seine Quartalszahlen vorgelegt. Der Softwareriese konnte mit den Kennziffern überzeugen und hob zudem den Ausblick für das operative Ergebnis im Gesamtjahr an. Im erklärten Zukunftsgeschäft Cloud enttäuschte das Unternehmen jedoch. Die Erlöse fielen im Berichtszeitraum schwächer aus als erwartet. Ferner senkten die Walldorfer die Prognose für die währungsbereinigte Steigerung des Cloudumsatzes im laufenden Jahr leicht von zuvor 23 bis 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf nun 23 bis 24 Prozent. Die SAP-Aktie reagierte im nachbörslichen Handel mit einem Abschlag von rund 4 Prozent.