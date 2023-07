Der DAX neigte gestern lediglich zur Eröffnung zur Schwäche. Ausgehend vom in der ersten Handelsstunde bei 16.051 Punkten verbuchten Tagestief schraubte er sich zügig in den positiven Bereich und kletterte in zwei Aufwärtswellen bis auf ein in der letzten Stunde gesehenes Tageshoch bei 16.211 Punkten.