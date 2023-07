Die SAP-Aktie (WKN: 716460) hatte unterhalb des zyklischen Zwischenhochs vom November 2021 (129,74 EUR) eine Top-Bildung vollzogen. Der nachfolgende Abverkauf drückte sie bis auf ein im vergangenen September bei 79,58 EUR verzeichnetes 6-Jahres-Tief. Seither weist der mittelfristige Trend aufwärts. Am 19. Juli erreichte der Wert ein Jahreshoch bei 129,54 EUR und damit das Hoch aus dem Jahr 2021 bis auf wenige Cent. Der dort gestartete Rücksetzer beschleunigte sich am Freitag in Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen deutlich. Ausgehend vom verbuchten 2-Monats-Tief bei 119,34 EUR konnte sich das Papier stabilisieren und formte eine Doji-Kerze im Tageschart. Im charttechnischen Fokus steht nun die erreichte Supportzone bei 118,96-120,80 EUR, die aus den Tiefpunkten der letzten Konsolidierung sowie der steigenden 100-Tage-Linie resultiert. In der kurzen Frist könnte sie Anlass für eine technische Erholung in Richtung 122,52-124,31 EUR bieten. Solange jedoch die weitere Hürde bei 125,34 EUR (Gap-Oberkante vom Freitag) nicht per Tagesschluss überboten wird, bleibt das Risiko einer Ausdehnung der laufenden Korrekturphase erhöht. Bestätigt würde dieses bearishe Szenario mit einem nachhaltigen Rutsch unter 118,96 EUR (Tagesschlusskursbasis) und nachfolgend 117,75/117,82 EUR. Als potenzielle Auffangzone fungiert in diesem Fall der Bereich 108,00-113,10 EUR. Erst darunter käme es zu einer Eintrübung des übergeordneten Chartbildes. Ein Tagesschluss oberhalb von 125,34 EUR würde derweil für einen erneuten Vorstoß in Richtung der langfristig kritischen Barriere bei 129,74 EUR sprechen.