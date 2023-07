Der deutsche Aktienmarkt bot zum Wochenausklang ein gemischtes Bild. Der DAX gab nach einem impulslosen Handel um 0,17 Prozent auf 16.177 Punkte nach. Auf Wochensicht konnte er um 0,54 Prozent zulegen. MDAX und TecDAX verbuchten am Berichtstag Aufschläge von 0,08 respektive 0,52 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 50 Gewinner und 46 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 56 Prozent. Stärkste Sektoren waren Einzelhandel (+1,35%) und Versorger (+0,97%). Schwach tendierten die Sektoren Software (-3,70%) und Chemie (-0,56%). Sartorius haussierte an der DAX-Spitze nach der Präsentation der Quartalszahlen um 7,73 Prozent auf ein 5-Wochen-Hoch und überwand damit die Abwärtstrendlinie vom Februar-Hoch. SAP brach derweil am anderen Ende des Index-Tableaus ebenfalls nach Geschäftszahlen um 4,19 Prozent ein.

An der Wall Street erkämpfte sich der Dow Jones Industrial ein Plus von 0,01 Prozent auf 35.228 Punkte und konnte damit den zehnten Tag in Folge zulegen. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es derweil um 0,26 Prozent abwärts auf 15.426 Zähler. An der NYSE gab es 1.468 Kursgewinner und 1.463 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 51 Prozent. Es gab 94 neue 52-Wochen-Hochs und sieben Verlierer. Der US-Dollar wertete gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handel 0,04 Prozent tiefer bei 1,1126 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um einen Basispunkt auf 3,84 Prozent nach. WTI-Öl verteuerte sich um 1,88 Prozent auf 77,07 USD. Gold handelte an der Comex 0,22 Prozent tiefer bei 1.967 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,04 Prozent fester bei 166,02 Punkten. Stark tendierten die Börsen in Japan und Südkorea, während Hongkong und Singapur durch Schwäche auffielen. Der S&P Future notierte zuletzt unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.126) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone, Großbritannien und die USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Hella, Software AG,Ryanair, Philips Electronics, Atoss Software und Vodafone Group.