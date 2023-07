Nächste Unterstützungen:

16.103-16.113

16.031-16.051

15.955-15.995

Nächste Widerstände:

16.209/16.211

16.241

16.296-16.332

Der Index konsolidiert weiterhin den kurzfristigen Aufwärtstrend. Die technische Ausgangslage bleibt entsprechend neutral im Rahmen des intakten mittelfristigen Aufwärtstrends. Die Saisonalität liefert bis Ende September Gegenwind. Die Situation in den Sentimentindikatoren ist neutral zu werten. Unterstützt ist der Index heute als Nächstes bei 16.103-16.113 Punkten. Ein Stundenschluss darunter würde für einen weitergehenden Rücksetzer in Richtung zunächst 16.031-16.051 Punkte und eventuell 15.955-15.995 Punkte sprechen. Deutlicher eintrüben würde sich das kurzfristige Chartbild im Fall eines nachhaltigen Rutsches unter den Support bei 15.941-15.955 Punkten. Mit Blick auf die Oberseite verfügt die Preiskurve über nächste Hürden bei 16.209/16.211 Punkten und 16.241 Punkten. Darüber würde der kurzfristige Aufwärtstrend bestätigt mit Anschlusspotenzial in Richtung zunächst 16.296-16.332 Punkte und eventuell 16.427 Punkte (Rekordhoch).