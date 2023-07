Diese Analyse wurde am 25.07.2023 um 07:27 Uhr erstellt.

Der Preis für Rohöl der Sorte Brent hatte im März 2022 ein zyklisches Hoch bei 134,75 USD markiert und befindet sich seither in einer ausgeprägten Korrektur der vorausgegangenen Hausse. Im Bereich einer langfristig relevanten Unterstützungszone hatte der Future zuletzt eine Trading-Range zwischen 71,56 USD und 78,65 USD etabliert. Der Ausbruch auf der Oberseite am 11. Juli komplettierte einen mittelfristig bedeutsamen Boden. Nach einem Pullback an die Ausbruchsregion und die ebenfalls als Unterstützung fungierende 100-Tage-Linie bestätigte der Rohstoff im gestrigen Handel den vorausgegangenen Ausbruch mit der Markierung eines 3-Monats-Hochs und einem Anstieg über die 200-Tage-Linie. Nächster Widerstand befindet sich bei 83,03-83,89 USD. Darüber würde sich der Fokus auf den analytischen Zielbereich aus dem Range-Ausbruch bei 85,75 USD richten. Zur Ausbildung eines langfristig bedeutsamen Bodens bedarf es einer nachhaltigen Überwindung der darüber befindlichen Widerstandszone bei aktuell 87,65-91,66 USD. Nächste Unterstützungen liegen bei 81,50/82,11 USD und 77,98-78,58 USD. Eine signifikante Verletzung der letztgenannten Zone würde das bullishe Bias negieren.