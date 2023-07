Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart ungeachtet überraschend schwacher Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone wenig bewegt. Der DAX kletterte um 0,09 Prozent auf 16.191 Punkte. Der TecDAX notierte 0,20 Prozent fester bei 3.234 Punkten. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es um 0,19 Prozent abwärts auf 28.199 Zähler. In den drei Indizes gab es 44 Gewinner und 52 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 61 Prozent. Stärkste Sektoren waren Telekommunikation (+1,11%) und Banken (+0,61%). Schwach präsentierten sich vor allem Softwareaktien (-1,00%) und Technologieaktien (-0,40%). Sartorius stieg an der DAX-Spitze um 2,51 Prozent. Fresenius SE gab als Schlusslicht 1,65 Prozent 1,65 Prozent nach.

An der Wall Street verbesserte sich der Dow Jones Industrial den zehnten Tag in Folge um 0,52 Prozent auf ein Jahreshoch bei 35.411 Punkten. Er komplettierte damit die längste Gewinnserie seit 2017. Der technologielastige Nasdaq 100 endete 0,15 Prozent höher bei 15.448 Zählern. 59 Prozent der Werte an der NYSE konnten Zugewinne verbuchen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 69 Prozent. 103 neuen 52-Wochen-Hochs standen neun Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,58 Prozent tiefer bei 1,1061 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte um zwei Basispunkte auf 3,86 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,53 Prozent auf 1.956 USD. WTI-Öl verteuerte sich derweil um 2,40 Prozent auf ein 3-Monats-Hoch bei 78,92 USD und knackte damit die 200-Tage-Linie.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Kurstreibend wirkte das Inaussichtstellen fiskalischer Stimuli für die chinesische Wirtschaft seitens des Politbüros der Kommunistischen Partei. Der chinesische CSI 300 zog um 2,81 Prozent an. Noch kräftiger aufwärts tendierte der HSI in Hongkong mit einem Plus von 4,06 Prozent. Besonders gesucht waren Immobilienwerte und Tech-Titel. Der S&P Future notierte zuletzt kaum verändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.181) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den ifo-Geschäftsklimaindex für Juli. Experten erwarten für den wichtigsten konjunkturellen Frühindikator der heimischen Wirtschaft einen Rückgang von zuvor 88,5 auf 88,1 Punkte. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von der Deutschen Börse, Unilever, General Electric, 3M, LVMH und General Motors. Nach US-Börsenschluss liefern die Megacaps Microsoft und Alphabet ihre Zahlenwerke ab. Bereits gestern Abend senkte Bayer seinen Ausblick auf das Gesamtjahr und meldete aufgrund einer Abschreibung einen Milliardenverlust für das zweite Quartal. Derweil erfreute adidas seine Anleger mit einer Anhebung der Jahresprognose für Umsatz und operatives Ergebnis.