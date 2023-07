Diese Analyse wurde am 26.07.2023 um 07:10 Uhr erstellt.

Die Hochtief-Aktie (WKN: 607000) hatte im Juli 2022 ein 2-Jahres-Tief bei 45,18 EUR verzeichnet und konnte darüber einen übergeordneten Boden ausbilden. Im Rahmen der seither laufenden Hausse kletterte das Papier bis auf ein 2-Jahres-Hoch bei 83,15 EUR. Das mittelfristige Kursgeschehen unterhalb dieser Marke kann bislang als Seitwärtskorrektur in Gestalt eines steigenden Dreiecks gewertet werden. Aktuell visiert der Wert die kritische Widerstandszone bei 82,00/83,15 EUR an. Ein nachhaltiger Anstieg darüber per Tagesschluss würde den übergeordneten Aufwärtstrend bestätigen und ein bullishes Anschlusssignal mit möglichen nächsten Zielen bei 84,59/85,51 EUR, 87,49/88,55 EUR und 90,60/90,70 EUR senden. Das kurzfristige technische Bias bleibt bullish, solange der nächste Support bei 77,85-79,30 EUR nicht unterschritten wird. Bearishe Signale entstünden erst mit einem Rutsch unter die Unterstützungen bei 75,70/76,40 EUR und 73,90 EUR.