Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Dienstag die positiven Vorzeichen. Ein zum dritten Mal in Folge und zudem deutlicher als erwartet gefallener ifo-Geschäftsklimaindex wirkte sich nicht auf das Kursgeschehen aus. Der DAX schloss 0,13 Prozent fester bei 16.212 Punkten. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 0,35 beziehungsweise 0,85 Prozent. In den drei Indizes gab es 63 Gewinner und 34 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 61 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX gab um 0,04 Punkte auf 15,28 Zähler nach und pendelt bereits seit einigen Tagen innerhalb einer außergewöhnlich engen Range. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Konsumwerte (+2,12%) und Technologietitel (+1,36%) die Nase vorne. Am schwächsten tendierten Industrieaktien (-0,67%) und Transportwerte (-0,65%). Die Spitzenposition im DAX hatte adidas (+3,83%) nach der Vorlage besser als erwarteter Geschäftszahlen und einer Anhebung der Prognose inne. MTU Aero Engines (-7,03%) brach als Schlusslicht nach der Meldung von möglichen Problemen bei von einem Partnerunternehmen verbauten Triebwerken deutlich ein.

An der Wall Street verbuchte der Dow Jones Industrial den zehnten Plustag in Folge und schloss 0,08 Prozent fester auf einem Jahreshoch bei 35.438 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte um 0,73 Prozent auf 15.561 Zähler. An der NYSE gab es 1.484 Gewinner und 1.421 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 54 Prozent. 123 neuen 52-Wochen-Hochs standen 15 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,10 Prozent tiefer bei 1,1053 USD. Das Währungspaar verbuchte damit nach dem sechsten Minustag in Folge ein 2-Wochen-Tief. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um fünf Basispunkte nach oben auf ein 2-Wochen-Hoch bei 3,91 Prozent. Gold handelte an der Comex 0,21 Prozent fester bei 1.966 USD. WTI-Öl verteuerte sich um 1,13 Prozent auf 79,63 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,19 Prozent tiefer bei 168,16 Punkten. Für den MSCI China ging es nach der Rally des Vortages um 0,91 Prozent abwärts auf 62,94 Punkte. Der S&P Future notierte zuletzt unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.225) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed sowie die anschließende Pressekonferenz. Experten erwarten eine Leitzinsanhebung um 25 Basispunkte auf 5,25-5,50 Prozent. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Deutsche Bank, MTU Aero Engines, Porsche AG, Airbus, AT&T, Coca-Cola und Boeing. Bereits gestern Abend erfreute RWE seine Anleger mit der Anhebung der Jahresprognose. Die Deutsche Börse legte starke Quartalszahlen vor und erwartet, die Prognose für 2023 zu übertreffen. Deutsche Bank kündigte einen Aktienrückkauf im Umfang von bis zu 450 Millionen EUR an. Nach der Schlussglocke an der Wall Street standen nach Quartalszahlen Alphabet (nachbörslich: +5,76%) und Microsoft (nachbörslich: -3,70%) im Fokus.