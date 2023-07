Nächste Unterstützungen:

16.136-16.156

16.103

16.076

Nächste Widerstände:

16.220/16.241

16.296-16.332

16.427

Der Index verbleibt in einer Konsolidierung auf hohem Niveau im Rahmen des übergeordneten Aufwärtstrends. Kann er sich heute per Stundenschluss oberhalb der nächsten Unterstützung bei 16.136-16.156 Punkten halten, stehen die Chancen auf weitere Kursavancen gut. Ein Break über 16.220/16.241 Punkte würde den kurzfristigen Aufwärtstrend bestätigen und mögliche nächste Ziele bei 16.296-16.332 Punkten und 16.427 Punkten (Rekordhoch) in den charttechnischen Blick rücken. Ein Rutsch unter 16.136 Punkte würde derweil unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 16.103 Punkte und 16.076 Punkte mit sich bringen. Darunter würden potenzielle Ziele bei 16.051 Punkten und 15.980/15.995 Punkten aktiviert.