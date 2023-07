Diese Analyse wurde am 27.07.2023 um 08:12 Uhr erstellt.

Der DAX rutschte gestern bis auf ein am Nachmittag verbuchtes 7-Tages-Tief bei 16.000 Punkten. Am dort befindlichen Unterstützungsbereich griffen Schnäppchenjäger zu und beförderten den Index bis auf ein in der letzten Handelsstunde gesehenes Erholungshoch bei 16.138 Punkten.