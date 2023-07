Nächste Unterstützungen:

16.362/16.371

16.292

16.226-16.259

Nächste Widerstände:

16.427

16.482

16.630/16.692

Die mehrtägige Konsolidierung wurde damit bullish aufgelöst. Allerdings befindet sich der Index nun bereits in unmittelbarer Rufweite zur nächsten kritischen Hürde, die sich aus dem Rekordhoch vom 16. Juni bei 16.427 Punkten ergibt. Es bleibt abzuwarten, ob hier ein nachhaltiger Ausbruch per Tagesschluss gelingt. Im Erfolgsfall wären fortgesetzte unmittelbare Kursavancen in Richtung 16.482 Punkte und 16.630/16.692 Punkte möglich. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Preiskurve über nächsten Support bei 16.362/16.371 Punkten und 16.292 Punkten. Darunter wäre ein Pullback an die gestrige Ausbruchszone bei 16.226-16.259 Punkten zu favorisieren.