Die Aktie der Munich Re (WKN: 843002) weist in allen Zeitebenen einen intakten Aufwärtstrend auf. Mit dem Ausbruch über die massive Hürde resultierend aus den Kursgipfeln vom Februar 2020 und Februar 2022 bei 282/284 EUR im vergangenen November hatte sie ein bullishes Signal im langfristigen Zeitfenster generiert. Nach einer mehrmonatigen Seitwärtskorrektur nahm zuletzt die Schwungkraft auf der Oberseite wieder zu und der Anteilsschein verzeichnete zum Wochenschluss ein Dekadenhoch bei 350,40 EUR. Nächster potenzieller Widerstand lauert im Bereich 351,86/352,66 EUR. Eine Verschnaufpause in dieser Region würde nicht überraschen. Mit einem nachhaltigen Anstieg darüber per Tagesschluss würden nächste Ziele bei 359,35 EUR und 362,95 EUR in den Fokus rücken. Als mittelfristiges Kursziel und zentrale Barriere fungiert das Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 379,40 EUR. Mit Blick auf die Unterseite liegen nächste Supportbereiche bei 346,90 EUR und 343,50 EUR. Darunter (Tagesschlusskursbasis) wäre ein deutlicherer Pullback in Richtung 334-338 EUR zu favorisieren. Zu einer Eintrübung des übergeordnet bullishen Chartbildes käme es erst im Fall einer Verletzung der massiven Unterstützungszone bei aktuell 318,21-324,70 EUR. Das Unternehmen wird am 10. August seine Quartalszahlen präsentieren.