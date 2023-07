Der deutsche Aktienmarkt setzte seine Rally zum Wochenausklang mit verringerter Schwungkraft fort. Der DAX schloss 0,39 Prozent fester bei 16.470 Punkten und erzielte damit ein neues Rekordhoch. Auf Wochensicht verbesserte sich das Börsenbarometer um 1,81 Prozent. MDAX und TecDAX verbuchten derweil Abschläge von 0,26 und 0,44 Prozent. In den drei Indizes gab es 49 Gewinner und 48 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 55 Prozent. Stärkste Sektoren waren Chemie (+1,86%) und Technologie (+1,06%). Schwach tendierten vor allem Versorger (-1,61%) und Banken (-0,68%). BASF haussierte nach der Vorlage der endgültigen Quartalszahlen um 3,10 Prozent und belegte damit den Spitzenplatz im Leitindex. Die Aktie überquerte damit die zuletzt deckelnde 200-Tage-Linie. Ebenfalls gesucht waren Porsche AG (+2,19%), Airbus (+1,86%), Heidelberg Materials (+1,72%) und adidas (+1,67%). RWE sackte als Schlusslicht um 2,33 Prozent ab. Branchenkollege E.on sank nach der Präsentation der Geschäftszahlen um 0,82 Prozent.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial 0,50 Prozent fester bei 35.459 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 1,85 Prozent auf 15.751 Zähler. 69 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 73 Prozent. 119 neuen 52-Wochen-Hochs standen zwölf Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,36 Prozent höher bei 1,1017 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um fünf Basispunkte auf 3,96 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,74 Prozent auf 1.999 USD. WTI-Öl notierte 0,61 Prozent fester bei 80,58 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte nach zwischenzeitlich noch deutlicheren Zugewinnen zuletzt 0,28 Prozent fester bei 170,50 Punkten. Im Fokus standen die offiziellen Einkaufsmanagerindizes in China. Der Index für das verarbeitende Gewerbe verbesserte sich im Juli auf 49,3 Punkte (Konsensschätzung: 48,9 nach zuvor 49,0). Das Pendant für den Servicesektor gab derweil auf 51,5 Punkte (Konsensschätzung: 53,0 nach zuvor 53,2) nach. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,20 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.467) ein kaum veränderter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf die BIP-Daten und die Verbraucherpreisdaten für die Eurozone. Am Nachmittag könnten sich Impulse vom Chicagoer Einkaufsmanagerindex ergeben. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Nemetschek.