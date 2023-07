Nächste Unterstützungen:

16.409/16.427

16.382

16.336/16.345

Nächste Widerstände:

16.490/16.492

16.630

16.692/16.729

Der gesehene Ausbruch bestätigt den Aufwärtstrend in allen Zeitebenen, kann vom Ausmaß her jedoch noch nicht als nachhaltig klassifiziert werden. Die kurzfristig überkaufte Lage, die Saisonalität und Zyklik wirken kursbelastend. Solange es nicht zu einem Tagesschluss unterhalb des aktuellen Supports bei 16.409/16.427 Punkten kommt, bleiben die Bullen auch in der kurzen Frist im Vorteil. Darunter befinden sich mögliche nächste Auffangbereiche bei 16.382 Punkten, 16.336/16.345 Punkten, 16.292 Punkten, 16.259 Punkten und 16.226/16.241 Punkten. Ein Anstieg über die aktuelle Hürde bei 16.490/16.492 Punkten per Stundenschluss würde nächste mögliche Ziele bei 16.630 Punkten und 16.692/16.729 Punkten ins Visier rücken.