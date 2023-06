Diese Analyse wurde am 01.06.2023 um 07:13 Uhr erstellt.

Die Aktie von Heidelberg Materials (WKN: 604700) hatte im April 2021 ein zyklisches Zwischenhoch bei 81,04 EUR markiert und war im anschließenden Bärenmarkt bis auf ein im September 2022 verzeichnetes 2-Jahres-Tief bei 38,73 EUR eingebrochen. Seither befinden sich die Bullen wieder übergeordnet am Ruder. Nach einem Kursanstieg von rund 83 Prozent etablierte das Papier in den letzten Wochen eine Trading-Range unterhalb des Verlaufshochs bei 70,96 EUR. Mit dem gestrigen von hohem Volumen begleiteten Kursrutsch unter die50-Tage-Linie attackieren die Bären nun die Kreuzunterstützung, bestehend aus der unteren Begrenzung der Stauzone und der Aufwärtstrendlinie vom Zwischentief im Oktober. Ein Tagesschluss unter 66,80 EUR würde eine deutlichere Abwärtskorrektur signalisieren mit möglichen nächsten Abwärtszielen bei 64,60-65,44 EUR, 64,23 EUR und 62,64/63,35 EUR. Darunter befinden sich potenzielle Auffangregionen bei 61,06 EUR und aktuell 56,51-58,65 EUR. Die nachhaltige Verletzung der letztgenannten Zone würde auch das übergeordnete Chartbild eintrüben. Mit Blick auf die Oberseite bedarf es der Überwindung der beiden nächsten Widerstandsthemen 67,84-67,94 EUR und 68,50-69,14 EUR per Tagesschluss, um das kurzfristige Chartbild aufzuhellen und einen zeitnahen erneuten Angriff auf die kritische Hürde bei 70,70-71,06 EUR wahrscheinlich zu machen. Oberhalb von 71,06 EUR würde schließlich der dominante Aufwärtstrend bestätigt mit möglichen nächsten Zielen bei 71,99 EUR, 74,50 EUR und 76,98 EUR.