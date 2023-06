Der deutsche Aktienmarkt tendierte zur Wochenmitte deutlich abwärts. Auf der Stimmung lasteten schwache Konjunkturdaten aus China und den USA. Der DAX schloss 1,54 Prozent tiefer bei 15.664 Punkten. MDAX und TecDAX mussten Verluste von 0,96 und 0,59 Prozent hinnehmen. In den drei genannten Indizes gab es 20 Gewinner und 79 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 65 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sprang um 2,01 Punkte auf 19,64 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance notierten lediglich Versorger (+0,25%) und Softwareaktien (+0,05%) hauchdünn im Plus. Am schwächsten präsentierten sich die zyklischen Sektoren Chemie (-2,92%) und Automobilwerte (-2,05%). Covestro bildete mit einem nachrichtenlosen Minus von 4,86 Prozent das Schlusslicht im DAX. Sehr schwach im Markt lagen auch Continental (-4,74%), Porsche Holding (-3,92%) und Rheinmetall (-3,59%). RWE rückte an der Spitze des Leitindex um 0,33 Prozent vor.

An der Wall Street gab der Dow Jones Industrial 0,41 Prozent auf 32.908 Punkte nach. Vom Tagestief konnte er sich damit jedoch deutlich absetzen und verteidigte erneut den Support der 200-Tage-Linie. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss 0,38 Prozent tiefer bei 14.301 Zählern. An der NYSE gab es 1.295 Kursgewinner und 1.687 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 62 Prozent. 20 neuen 52-Wochen-Hochs standen 117 Tiefs gegenüber. Beim US-Dollar kam es zu Gewinnmitnahmen, nachdem sich einige Fed-Mitglieder gegen eine weitere Leitzinsanhebung auf der nächsten Sitzung in diesem Monat ausgesprochen hatten. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels noch 0,40 Prozent schwächer bei 1,0691 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um fünf Basispunkte auf 3,64 Prozent. Gold legte an der Comex 0,32 Prozent auf 1.964 USD zu. WTI-Öl verbilligte sich um 2,27 Prozent auf 67,88 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,67 Prozent fester bei 159,45 Punkten. Vor allem Technologiewerte standen hoch in der Anlegergunst. Der chinesische Caixin-PMI für das verarbeitende Gewerbe überraschte positiv. Er kletterte im Mai auf 50,9 Punkte und damit in den expansiven Bereich. Die Konsensschätzung hatte auf 49,5 Punkte gelautet. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,15 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.747) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die Verbraucherpreisdaten in der Eurozone und die Industrie-Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone, Großbritannien und den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Remy Cointreau. Hauptversammlungen finden statt bei Traton, Adesso und Encavis.