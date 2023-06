Nächste Unterstützungen:

15.601-15.662

15.537

15.466-15.483

Nächste Widerstände:

15.727-15.735

15.801

15.854-15.889

Die steigende 50-Tage-Linie (15.730) wurde jedoch auch per Tagesschluss verletzt. Mit Blick auf die in der letzten Stunde bei überverkauften Indikatoren geformten Hammer-Kerze und die Bärenfalle (Fehlausbruch unter die Marke von 15.662 Punkten) bestehen heute Erholungschancen in Richtung der nächsten Widerstandszone bei 15.727-15.735 Punkten, solange der aktuelle Support bei 15.601-15.662 Punkten nicht zuvor unterboten wird. Oberhalb von 15.735 Punkten (Stundenschlusskursbasis) könnte sich die mögliche Gegenbewegung in Richtung zunächst 15.801 Punkte und 15.854-15.889 Punkte fortsetzen. Um ein Signal für ein Ende der übergeordneten Abwärtskorrektur zu erhalten, müsste der Index die breite Hürde bei 15.908-16.080 Punkte aus dem Weg räumen. Ein Rutsch unter 15.601 Punkte würde das technische Bild deutlicher eintrüben mit nächstem Primärziel bei 15.466-15.483 Punkten und einer Zwischenetappe bei 15.537 Punkten.