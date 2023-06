Die Aktie von Fuchs Petrolub (WKN: A3E5D6) hatte ausgehend vom im Januar 2021 bei 49,70 EUR markierten 3-Jahres-Hoch einen langfristigen Abwärtstrend etabliert, der sie bis auf ein 10-Jahres-Tief bei 24,20 EUR im Juni 2022 hinabführte. Der anschließende mittelfristige Aufwärtstrend beförderte die Notierung in drei Wellen bis auf ein im März verbuchtes 14-Monats-Hoch bei 39,62 EUR. Seither befindet sich der Anteilsschein im Korrekturmodus. Zuletzt rutschte er dabei geringfügig unter seine steigende 200-Tage-Linie. Der gestrige bullishe Rebreak über diese wichtige Durchschnittslinie erfolgte mit höherem Handelsvolumen. Damit eröffnet sich die Chance auf eine weitergehende Erholungsbewegung im kurzfristigen Zeitfenster. Nächste Widerstände und potenzielle Ziele lassen sich bei 34,18 EUR und 34,74-35,04 EUR ausmachen. Ein Tagesschluss darüber würde die bedeutendere Hürde bei 35,82-37,04 EUR in den Fokus rücken. Ein erstes Indiz für eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends entstünde mit der Herausnahme der korrektiven Abwärtstrendlinie vom März-Hoch bei aktuell 38,25 EUR. Ein Rutsch unter 33,12 EUR würde das Erholungsszenario zerstören und unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 32,66 EUR und 32,17 EUR mit sich bringen. Darunter wäre ein tieferer Pullback in Richtung 29,62-30,41 EUR einzuplanen.