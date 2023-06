Der deutsche Aktienmarkt konnte am Donnerstag einen Teil der kräftigen Vortagesverluste wett machen. Stützend wirkten erfreuliche Konjunkturdaten aus China, die Absegnung des Kompromisses im US-Schuldenstreit seitens des Repräsentantenhauses sowie ein deutlich rückläufiger Inflationsdruck in der Eurozone. Der DAX kletterte um 1,21 Prozent auf 15.854 Punkte und eroberte damit seine steigende 50-Tage-Linie zurück. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 0,79 respektive 1,33 Prozent. In den drei Indizes gab es 77 Gewinner und 19 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 60 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sackte um 2,00 Punkte auf 17,64 Zähler ab. Mit Blick auf die Sektorenperformance konnte alle Sektoren bis auf Einzelhandel (-1,14%) und Konsum (-0,10%) Zugewinne verbuchen. Am stärksten tendierten Medienwerte (+2,83%), Technologietitel (+2,03%) und Versicherungen (+2,01%). Airbus haussierte an der DAX-Spitze um 2,76 Prozent. Der Flugzeugbauer hatte einen Auftrag von Air Algerie erhalten. Ebenfalls stark präsentierten sich Hannover Rück (+2,60%), Sartorius (+2,39%), Infineon (+2,38%) und Siemens (+2,18%). Zalando hielt mit einem Abschlag von 2,07 Prozent die rote Laterne. Vonovia büßte 1,17 Prozent ein.

An der Wall Street stieg der Dow Jones Industrial nach einem zwischenzeitlichen erneuten erfolgreichen Test seiner als Unterstützung fungierenden 200-Tage-Linie um 0,47 Prozent auf 33.062 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 1,32 Prozent auf 14.442 Zähler an und verbuchte damit auf Schlusskursbasis ein neues Jahreshoch. 69 Prozent der Werte an der NYSE endeten mit einem positiven Vorzeichen. Das Aufwärtsvolumen betrug 74 Prozent. 27 neuen 52-Wochen-Hochs standen jedoch 76 neuen Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen deutlich ab. Hier belastete die Erwartung, dass die Fed auf ihrer nächsten Sitzung ihren Leitzins nicht anheben werde. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,65 Prozent fester bei 1,0759 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries fiel um drei Basispunkte auf 3,61 Prozent und testet damit eine wichtige technische Unterstützungszone. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,72 Prozent auf 1.978 USD. WTI-Öl stieg um 2,86 Prozent auf 70,04 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh klar von der freundlichen Seite. Die Einigung im US-Schuldenstreit wurde vom Senat gebilligt und muss nun nur noch von US-Präsident Biden unterzeichnet werden. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,90 Prozent fester bei 162,54 Punkten. Besonders stark gesucht waren Technologiewerte. Der HSTech (+4,89%) in Hongkong könnte seine erste Pluswoche seit März verzeichnen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,17 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.954) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite klar auf die US-Arbeitsmarktdaten für Mai. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Richemont. Hauptversammlungen finden statt bei Hypoport und Leoni. Die Aktie von Ceconomy könnte Impulse von einem Kapitalmarkttag erhalten.