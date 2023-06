Die Aktie der Munich Re (WKN: 843002) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Mit dem Ausbruch über die massive Hürde resultierend aus den Kursgipfeln vom Februar 2020 und Februar 2022 bei 282/284 EUR im vergangenen November, hatte sie ein bullishes Signal in diesem Zeitfenster generiert. Zuletzt hatte eine Bearish-Engulfing-Kerze am 2. Mai ausgehend vom 22-Jahres-Hoch bei 342,90 EUR eine Verschnaufpause eingeleitet. Mit dem am Freitag gesehenen Anstieg über die deckelnde Eindämmungslinie und einem neuen Verlaufshoch auf Schlusskursbasis steht nun das Intraday-Hoch bei 342,90 EUR erneut unter Beschuss. Ein Tagesschluss darüber würde ein bullishes Anschlusssignal in allen Zeitebenen erzeugen. Potenzielle nächste Ziele auf der Oberseite lauten 347,86 EUR, 352,66 EUR, 359,35-362,95 EUR und 372,64-379,40 EUR. Die letztgenannte Zone wird durch das aus dem Jahr 2000 stammende Rekordhoch nach oben abgegrenzt. Mit Blick auf die Unterseite stehen die Chancen für eine zeitnahe Fortsetzung des Aufschwungs gut, solange die Supportzone bei aktuell 327,00-332,20 EUR nicht verletzt wird. Darunter entstünden Korrekturrisiken in Richtung zunächst 318,80 EUR. Die steigende 200-Tage-Linie verläuft derzeit bei 300,99 EUR und bildet den nächsten übergeordnet relevanten Support.