Die Evotec-Aktie (WKN: 566480) hatte im Rahmen des langfristigen Bullenmarktes vom zyklischen Tief im Jahr 2009 bei 0,54 EUR bis auf ein im September 2021 verzeichnetes 21-Jahres-Hoch bei 45,83 EUR zulegen können. Es folgte eine mehrmonatige Top-Bildung. Diese wurde im Januar 2022 mit einem Rutsch unter das Supportcluster bei 37,38-38,67 EUR bestätigt. Bis auf ein im Dezember markiertes 4-Jahres-Tief bei 14,80 EUR sackte die Notierung ab. Das Kursgeschehen oberhalb dieser Marke kann als langfristige Bodenbildung gewertet werden. Die dabei etablierte Stauzone konnte nach einer mehrtägigen Konsolidierung am 1. Juni nach oben verlassen werden. Zuvor gelang bereits die nachhaltige Überwindung der 200-Tage-Linie. Bis auf ein 9-Monats-Hoch bei 21,93 EUR arbeitete sich das Papier im gestrigen Handel hinauf, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Die dabei geformte Dark-Cloud-Cover-Kerze könnte in der kurzen Frist eine weitergehende Verschnaufpause einleiten. Mögliche nächste Auffangbereiche für den Fall eines Rücksetzers befinden sich bei 20,96-20,98 EUR und 20,27-20,72 EUR. Die kurzfristige Ausgangslage bleibt bullish, solange die letztgenannte Zone nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darunter wäre eine deutlichere Abwärtskorrektur in Richtung 19,62-19,82 EUR und eventuell 19,12-19,43 EUR einzuplanen. Das übergeordnet konstruktive Chartbild würde erst unterhalb der Supportzone bei 17,88/18,27 EUR neutralisiert. Mit Blick auf die Oberseite liegen nächste Hürden und potenzielle Ziele bei 21,93 EUR, 22,12/22,26 EUR, 23,01/23,21 EUR und 23,85/24,01 EUR.