Der deutsche Aktienmarkt verzeichnete am Dienstag nach einem impulslosen und nachrichtenarmen Handel leichte Zugewinne. Schwache April-Daten zum Auftragseingang in der deutschen Industrie wirkten sich nicht auf das Kursgeschehen aus. Der DAX verbesserte sich um 0,18 Prozent auf 15.992 Punkte. Der TecDAX gewann 0,06 Prozent hinzu. Gegen den Trend notierte der MDAX der mittelgroßen Werte mit 0,01 Prozent im hauchdünnen Minus. In den drei genannten Indizes gab es 55 Gewinner und 42 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 57 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sackte um 0,78 Punkte auf ein 19-Monats-Tief bei 15,39 Zählern ab. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Finanzdienstleister (+0,83%) und Medienwerte (+0,82%) die Nase vorne. Am schwächsten präsentierten sich Einzelhandelswerte (-1,87%) und Telekommunikationswerte (-0,92%). Den Spitzenplatz im DAX belegte ohne Nachrichten die Aktie von Sartorius (+2,85%). Sie zog damit auf ein 3-Wochen-Hoch an und reduzierte das Minus seit Jahresbeginn auf 9,72 Prozent. Ebenfalls stark gesucht waren MTU (+1,65%), Vonovia (+1,61%) und Merck (+1,28%). Als Schlusslicht im Leitindex verlor Zalando 2,22 Prozent.

An der Wall Street gewann der Dow Jones Industrial nach einem zwischenzeitlichen erfolgreichen Test der steigenden 50-Tage-Linie 0,03 Prozent auf 33.573 Punkte hinzu. Der Nasdaq 100 notierte 0,01 Prozent fester bei 14.558 Zählern. 76 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 79 Prozent. 110 neuen 52-Wochen-Hochs standen 18 Tiefs gegenüber. EUR/USD gab gegen Ende des New Yorker Handels um 0,18 Prozent auf 1,0693 USD nach. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verbesserte sich um einen Basispunkt auf 3,70 Prozent. Gold handelte an der Comex 0,23 Prozent höher bei 1.979 USD. Rohöl der US-Sorte WTI verbilligte sich um 0,97 Prozent auf 71,45 USD. Die Kursgewinne nach der Ankündigung weiterer Produktionskürzungen seitens Saudi-Arabien vom Wochenstart wurden damit wieder zunichte gemacht.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,37 Prozent fester auf einem 4-Monats-Hoch bei 164,59 Punkten. Stärke zeigte der Hang Seng Index in Hongkong, während der japanische Nikkei 225 gegen den Trend schwächelte. Im nachrichtlichen Fokus standen Daten zur chinesischen Handelsbilanz. Die Exporte aus der zweitgrößten Volkswirtschaft enttäuschten im Mai massiv. Sie gaben um 7,5 Prozent nach (Konsensschätzung: -1,8%). Die Importe fielen um 4,5 Prozent (Konsensschätzung: -8,0%). Für den chinesischen CSI 300 ging es um 0,21 Prozent abwärts. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,03 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.009) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zur deutschen Industrieproduktion und zur Handelsbilanz der USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Voestalpine und Inditex. Hauptversammlungen finden statt unter anderem bei Cewe Stiftung, Gerresheimer, Eckert & Ziegler und Jenoptik.