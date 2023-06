Die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia (WKN: A1ML7J) bewegt sich ausgehend vom im September 2020 bei 58,77 EUR markierten Rekordhoch in einem Abwärtstrend. Im März näherte sie sich dem im Jahr 2013 zum Börsengang verzeichneten Allzeittief bei 15,21 EUR bis auf 6 Cent an. Der Anteilsschein arbeitete damit zugleich ein wichtiges langfristiges Fibonacci-Kursziel (15,45 EUR) ab. Die historisch überverkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren führte zu einer Erholungsrally bis auf im April gesehene 19,90 EUR. Es folgte ein erneuter Abschwung bis auf Ende Mai verbuchte 16,24 EUR. Dort formte der Wert sowohl auf Basis des Tagescharts als auch des Wochencharts eine bullishe Reversalkerze. Im Rahmen des seither laufenden Kursanstiegs gelang im gestrigen Handel schließlich die Überwindung der zuletzt deckelnden 50-Tage-Linie sowie der korrektiven Abwärtstrendlinie vom April-Hoch. Die Aussicht auf eine zweite Aufwärtswelle und Kursavancen jenseits des April-Hochs bleibt günstig, solange sich der gestrige Ausbruch nicht als Bullenfalle entpuppt. Bullishe Bestätigungen wären nun in Schlusskursen oberhalb von 18,36/18,37 EUR und 18,80 EUR zu sehen. Potenzielle Ziele liegen bei 19,90-20,87 EUR und aktuell 21,83/22,18 EUR. Darüber wäre eine unmittelbare Ausdehnung in Richtung 23,37-24,02 EUR vorstellbar. Ein Tagesschluss unter 17,63 EUR würde das bullishe Szenario zerstören. Ein neuerlicher Test des jüngsten Tiefs bei 16,24 EUR wäre in diesem Fall einzuplanen.