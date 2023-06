Nächste Unterstützungen:

15.910-15.925

15.863-15.880

15.735

Nächste Widerstände:

16.012/16.020

16.046

16.084

Das ganz kurzfristige technische Bias ist zur heutigen Eröffnung neutral zu werten. Die Gefahr einer Fortsetzung des korrektiven Abwärtstrends vom Hoch bei 16.115 Punkten bleibt erhöht, solange der Widerstand bei 16.012/16.020 Punkten nicht per Stundenschluss überwunden wird. Ein Stundenschluss unterhalb des aktuellen Supports bei 15.910-15.925 Punkten und anschließend 15.863-15.880 Punkten würde bearishe Anschlusssignale generieren. Potenzielle nächste Ziele liegen dann bei 15.735 Punkten und 15.601-15.662 Punkten. Die Saisonalität gestaltet sich in der kurzen Frist negativ bis zum 26. Juni. Ein nachhaltiger Break über 16.012/16.020 Punkte würde zunächst weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 16.046 Punkte, 16.084 Punkte und 16.115/16.144 Punkte eröffnen.