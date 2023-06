Die Continental-Aktie (WKN: 543900) war ausgehend von einem zyklischen Zwischenhoch bei 132,68 EUR im Juni 2021 bis auf ein im vergangenen September verbuchtes 11-Jahres-Tief bei 44,31 EUR eingebrochen. Nach einer schwungvollen Erholungsrally bis auf im März gesehene 79,24 EUR ging der Wert in den Korrekturmodus über. Dabei etablierte er zuletzt oberhalb der rückeroberten 200-Tage-Linie eine Trading-Range zwischen 61,02 EUR und 70,34 EUR. Mit Blick auf das kurzfristige Zeitfenster zog der Anteilsschein in den vergangenen Tagen nach einer Bullish-Harami-Kerze von der unteren Begrenzung der Range bis an deren oberen Begrenzung an und befindet sich oberhalb der relevanten gleitenden Durchschnittslinien. Die Aussicht auf einen zeitnahen Ausbruch über 70,34 EUR erscheint aktuell gut, solange die nächste Supportzone bei 65,94-67,48 EUR nicht per Tagesschluss verletzt wird. Mit einem signifikanten Tagesschluss über 70,34 EUR entstünde ein bullishes Signal mit potenziellen bei 75,22-76,44 EUR und 78,07-79,66 EUR. Oberhalb der weiteren Widerstandszone bei 80,50-82,36 EUR würde sich auch im ganz langfristigen Chartbild das technische Bild mit der dann komplettierten inversen Kopf-Schulter-Formation deutlich aufhellen. Die nachhaltige Verletzung der kurzfristig kritischen Unterstützung bei 65,94-67,48 EUR würde zunächst für eine zeitliche Ausdehnung der etablierten Trading-Range sprechen. Deutlicher eintrüben würde sich die übergeordnete Ausgangslage erst mit einer signifikanten Verletzung der massiven Supportzone bei 60,58-62,04 EUR.