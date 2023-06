Nächste Unterstützungen:

15.910-15.928

15.863-15.880

15.815/15.816

Nächste Widerstände:

16.012/16.020

16.046

16.084

Mit Blick auf die technische Ausgangslage ergeben sich keine relevanten Veränderungen. Das ganz kurzfristige Bild ist neutral zu werten. Neue Signale ergeben sich in diesem Zeitfenster entweder mit einem nachhaltigen Anstieg über die aktuelle Hürde bei 16.012/16.020 Punkten oder einer nachhaltigen Verletzung der nächsten Supportzone bei 15.910-15.928 Punkten. Ein Break über 16.012/16.020 Punkte würde zunächst weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 16.046 Punkte, 16.084 Punkte und 16.115/16.144 Punkte nahelegen. Unterhalb von 15.910-15.928 Punkten würde die Fortsetzung des Abschwungs vom Hoch bei 16.115 Punkten im Rahmen einer zweiten korrektiven Abwärtswelle signalisiert. In diesem Fall lauten nächste potenzielle Ziele 15.863-15.880 Punkte, 15.815/15.816 Punkte, 15.735 Punkte und 15.601-15.662 Punkte.