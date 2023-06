Die Aktie von Rheinmetall (WKN: 703000) hatte im März 2020 ein Mehrjahrestief bei 43,23 EUR ausgebildet und befindet sich hiervon ausgehend in einem langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt schwenkte sie unterhalb des am 4. April bei 281,30 EUR markierten Rekordhochs in den Korrekturmodus ein und verlor dabei in der Spitze rund 17 Prozent an Wert. Aktuell versucht sie sich im Bereich einer mittelfristig bedeutsamen Supportzone zu stabilisieren, die sich von 227,50 EUR bis 237,10 EUR erstreckt. Nach der Ausformung von drei bullishen Doji-Kerzen in Folge, zeigte das Papier am Freitag eine deutlichere Gegenbewegung bei erhöhtem Handelsvolumen. Es bedarf eines Tagesschlusskurses oberhalb der dabei geschlossenen Abwärtslücke bei 243,80 EUR, um kurzfristiges Anschlusspotenzial in Richtung 248,06-250,56 EUR und eventuell 256,60-262,20 EUR freizusetzen. Erst mit einer nachhaltigen Überwindung der letztgenannten Zone entstünde ein Indiz für ein mögliches Ende der übergeordneten Abwärtskorrektur. Mit einer signifikanten Verletzung der aktuellen Unterstützungszone per Tagesschluss würde sich hingegen das mittelfristige Chartbild weiter eintrüben mit Abwärtsrisiken in Richtung der Region 209,10-212,56 EUR, wo sich unter anderem derzeit die steigende 200-Tage-Linie befindet.