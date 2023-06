Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenschluss nach einem lustlosen Geschäft die negativen Vorzeichen. Die Anleger zeigten sich im Vorfeld der in dieser Woche anstehenden Notenbankentscheidungen seitens der Fed (Mittwoch) und der EZB (Donnerstag) zurückhaltend. Der DAX endete 0,25 Prozent tiefer bei 15.950 Punkten und verharrte damit in der Handelsspanne der vorausgegangenen drei Tage. MDAX und TecDAX büßten 0,10 respektive 0,11 Prozent ein. In den drei genannten Indizes gab es 43 Gewinner und 54 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag indes bei 54 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX gab um 0,18 Punkte auf ein 19-Monats-Tief bei 14,59 Zählern nach. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Finanzdienstleister (+1,28%) und Versorger (+1,16%) die Nase vorne. Am schwächsten tendierten Chemiewerte (-2,13%). Der Sektor litt unter einer Gewinnwarnung des britischen Spezialchemiekonzerns Croda. Vonovia stieg an der DAX-Spitze um 3,15 Prozent auf ein 2-Wochen-Hoch. Die Aktie hatte am Mittwoch die mehrwöchige Abwärtstrendlinie knacken können. Das Papier des Chemikalienhändlers Brenntag sackte als Schlusslicht im Leitindex um 4,43 Prozent ab und verzeichnete ein 6-Wochen-Tief. Symrise verlor 4,34 Prozent.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,13 Prozent fester auf einem 5-Wochen-Hoch bei 33.877 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 rückte um 0,30 Prozent auf 14.528 Zähler vor. An der NYSE gab es 1.119 Kursgewinner und 1.819 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 56 Prozent. Es gab 70 neue 52-Wochen-Hochs und 17 Tiefs. EUR/USD fiel gegen Ende des New Yorker Handels um 0,35 Prozent auf 1,0744 USD. Sehr schwach tendierten die „Fluchtwährungen“ Franken und Yen. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verbesserte sich um zwei Basispunkte auf 3,75 Prozent. Gold handelte an der Comex 0,18 Prozent tiefer bei 1.975 USD. WTI-Öl verbilligte sich um 1,43 Prozent auf 70,27 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,11 Prozent fester bei 165,35 Punkten. Zugewinne verbuchte der japanische Nikkei 225 (+0,52%), während der koreanische Kospi (-0,66%) durch Schwäche auffiel. Die Börsen in Australien und den Philippinen blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,10 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.032) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute stehen keine relevanten Konjunkturdaten auf der Agenda. Unternehmensseitig liefert der SAP-Konkurrent Oracle nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen.