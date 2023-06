Diese Analyse wurde am 13.06.2023 um 07:22 Uhr erstellt.

Die SAP-Aktie (WKN: 716460) hatte unterhalb des zyklischen Zwischenhochs vom November 2021 (129,74 EUR) eine Top-Bildung vollzogen. Der nachfolgende Abverkauf drückte sie bis auf ein im vergangenen September bei 79,58 EUR verzeichnetes 6-Jahres-Tief. Seither weist der mittelfristige Trend aufwärts. Der Aufschwung beförderte den Wert über die mehrjährige Abwärtstrendlinie bis auf ein im Mai bei 125,10 EUR gesehenes 15-Monats-Hoch. Zuletzt etablierte das Papier eine Seitwärtskonsolidierung unterhalb dieses Hochs. Diese Konsolidierung trägt bislang bullishe Züge. Die Aussicht auf einen zeitnahen Ausbruchsversuch auf der Oberseite gestaltet sich gut, solange die nächste Supportzone bei 120,30-122,14 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Mit einem signifikanten Tagesschluss oberhalb von 125,10/125,40 EUR würde der übergeordnete Bullentrend bestätigt mit möglichen nächsten Zielen bei 128,90-129,74 EUR und eventuell 131,24 EUR. Ein bearishes Signal entstünde derweil im Fall der Verletzung des Konsolidierungstiefs bei 118,96 EUR per Tagesschluss. Dann wäre eine Korrektur des Aufwärtstrends in Richtung 115,17-115,60 EUR und 112,82-113,10 EUR einzuplanen.