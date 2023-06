Am deutschen Aktienmarkt hatten zum Wochenauftakt die Bullen das Sagen. Der DAX schloss 0,93 Prozent fester bei 16.098 Punkten. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 0,56 und 0,99 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 76 Gewinner und 23 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 59 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX kletterte um 0,09 Punkte auf 14,69 Zähler und konnte sich damit etwas vom am Freitag verbuchten 19-Monats-Tief absetzen. Stärkste Sektoren waren Konsum (+2,82%) und Technologie (+2,67%). Schwach tendierten vor allem Medienwerte (-2,19%) und Versorger (-0,33%). Mit einem Plus von 5,53 Prozent auf ein 5-Wochen-Hoch bei 168,84 EUR belegte die adidas-Aktie den Spitzenplatz im DAX. Charttechnisch beendete sie eine mehrtägige Seitwärtskonsolidierung und überwand zudem die zuletzt deckelnde 50-Tage-Linie. Der Anteilsschein profitierte von einer Hochstufung seitens des Analysehauses Bernstein auf „Outperform“ mit einer Kurszielanhebung auf 190 EUR. Rheinmetall stieg nach positiven Aussagen des Konzernchefs zu den Bewertungsperspektiven der Aktie um 3,58 Prozent. Fresenius SE hielt mit einem nachrichtenlosen Minus von 1,51 Prozent die rote Laterne im Leitindex.

An der Wall Street zog der Dow Jones Industrial um 0,56 Prozent auf ein Mehrwochenhoch bei 34.066 Punkten an. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,76 Prozent auf ein neues Jahreshoch bei 14.784 Zählern nach oben. An der NYSE gab es 1.531 Kursgewinner und 1.439 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 60 Prozent. Es gab 98 neue 52-Wochen-Hochs und zwölf Tiefs. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,12 Prozent höher bei 1,0762 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um zwei Basispunkte auf 3,73 Prozent. Gold wechselte an der Comex wenig verändert bei 1.972 USD den Besitzer. Der Preis für WTI-Öl sackte um 4,36 Prozent auf ein Mehrwochentief bei 67,11 USD ab. Hier belasteten weiter Konjunktursorgen sowie eine Kapitulation der in den vergangenen Monaten stets bullishen Analysten von Goldman Sachs, die nun ihre Preisprognose von zuvor 89 USD auf 81 USD (Brent: 86 USD nach zuvor 95 USD) senkten.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,16 Prozent fester auf einem 4-Monats-Hoch bei 167,49 Punkten. Besonders deutlich nach oben ging es mit dem japanischen Nikkei 225 (+2,05%) und dem taiwanesischen TAIPAI (+1,70%). Die chinesische Notenbank PBoC überraschte mit einer Absenkung der 7-Tage-Reverse-Repo-Rate um 10 Basispunkte. Der MSCI China rückte um 0,61 Prozent vor. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,21 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.217) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den ZEW-Index der Konjunkturerwartungen sowie auf die Verbraucherpreisdaten aus den USA. Unternehmensseitig steht Aurubis mit einem Kapitalmarkttag im Fokus.